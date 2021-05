DPG Media voorziet extra bewaking aan gebouwen in België en Nederland

DPG Media voorziet tot nader order extra privébewaking aan zijn gebouwen in België en Nederland. Dat heeft het mediabedrijf maandagavond beslist na de dreiging ten opzichte van het gebouw van DPG aan het Mediaplein in Antwerpen.

In Antwerpen is de zichtbare politieaanwezigheid intussen verdwenen, maar de politie houdt wel nog een oogje in het zeil door middel van onder meer extra patrouilles. DPG houdt nu zelf toegangscontroles aan het gebouw. “Het personeel kan natuurlijk badgen, maar wie de publieke ruimtes van het gebouw in wil moet nu aanbellen om vervolgens te worden binnengelaten”, zegt DPG-woordvoerster An Goovaerts.

Ook bij de andere gebouwen van DPG Media in België én Nederland wordt er beveiliging voorzien. Hoe lang dat zal duren, is niet duidelijk. “We wachten een beetje het gerechtelijk onderzoek af, we begrijpen dat het niet in één dag duidelijk is of er nog een dreiging is”, aldus Goovaerts.

De dreiging is volgens VTM NIEUWS, dat in het DPG-gebouw in Antwerpen is gevestigd, afkomstig van de Nederlandse extreemrechtse groepering Dutch Anonymous Freedom Fighters. Het Antwerpse parket geeft voorlopig geen commentaar over het onderzoek naar de feiten.

Foto: BELGA