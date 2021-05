Afscheidnemend Bayern-coach Hansi Flick volgt na EURO 2020 Joachim Löw op als bondscoach van Duitsland

Duitsland heeft zijn opvolger voor bondscoach Joachim Löw beet. Afscheidnemend Bayern-trainer Hansi Flick (56) tekende dinsdagochtend in het Duitse bondsgebouw een contract dat hem tot na het EK van 2024 aan Die Mannschaft bindt.

Flick werkte tussen 2006 en 2017 al voor de Duitse voetbalbond. Eerst als assistent van bondscoach Joachim Löw, daarna als technisch directeur. Aan de zijde van Löw werd hij in 2014 ook wereldkampioen. Eind 2019 nam hij de fakkel over bij Bayern München, waarop hij met de ploeg alles won wat er te winnen was. Ondanks een nieuwe Duitse titel eerder deze maand had hij zijn contract in München echter laten ontbinden na een conflict met technisch directeur Hasan Salihamidzic.

Bij de Duitse nationale ploeg neemt Flick dus de teugels over van de man die hij acht jaar lang assisteerde. Löw is met vijftien jaar trouwe dienst de langst zittende bondscoach in het voetbal, maar maakte begin dit jaar bekend dat hij na EURO 2020 afscheid zou nemen. In Duitsland waren immers twijfels gerezen over zijn leiderschap na teleurstellende resultaten op het WK 2018 en in de Nations League.