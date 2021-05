Ophef rond openen binnenattracties in pretpark Walibi: “Geen toestemming gevraagd”

Walibi Belgium heeft zaterdag twee overdekte attracties geopend, terwijl dat nog niet mag. Dat berichten de kranten van Sudpresse. Het ging volgens het pretpark om een testevent, maar ook dat kan niet zonder toestemming van de regering.

De pretparken in ons land mochten op 8 mei de deuren openen, maar alle indoor attracties blijven voorlopig gesloten. Dat mag, als de cijfers het toelaten, pas opnieuw op 9 juni. Toch werden afgelopen zaterdag twee overdekte attracties geopend in Walibi Belgium. Dat bleek uit beelden op sociale media, van bezoekers die foto’s hadden genomen van de wachtrijen aan ‘Het Paleis van de Geest’ en ‘Popcorn Revenge’. Dat zorgde voor misnoegde reacties.

Het pretpark zelf spreekt over een testevent. De bedoeling was nagaan of “er een goede ventilatie en een goed CO2-niveau was binnen”, aldus een woordvoerder van Walibi Belgium aan Sudpresse. Dat stond ook zo aangegeven op affiches in het pretpark, klinkt het. Maar ook dat mag niet. Voor testevents moet immers toestemming gevraagd worden aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Dat is niet gebeurd”, gaf de woordvoerder toe.

De gouverneur van de provincie Waals-Brabant Gilles Mahieu is niet opgezet met de situatie. “Dit soort situaties maakt me kwaad”, aldus Mahieu.