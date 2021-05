Dat de Europese Unie Wit-Rusland zo snel en krachtdadig veroordeelde, heeft niet enkel te maken met de brutaliteit van de actie zelf. Dat de 27 EU-leiders elkaar voor het eerst sinds lang fysiek in de ogen keken, speelde ook een rol.

Alle staatshoofden en regeringsleiders moesten voor de vergadering van de EU-top hun smartphone of laptop achterlaten. Uit voorzorg voor buitenlandse spionage in het raadsgebouw in Brussel. Maar de voorzorgsmaatregel ...