Ierland is oranje reisbestemming op coronakaart, ook andere landen krijgen update

Ierland kleurt volledig oranje op de kaart met reisbestemmingen die de FOD Buitenlandse Zaken elke week bijhoudt. Op de vorige lijst waren drie Ierse regio’s oranje - gebieden met een matig risico op besmetting - ingekleurd.

Buitenlandse Zaken werkt elke zondag een stand van zaken van de reisbestemmingen bij. Een nieuwe rode kleurcode gaat dan op woensdag in. In de EU geldt vanaf 26 mei kleurcode rood in de Deense regio’s Seeland en Midden-Jutland. Zuid-Denemarken behoudt code oranje, leert de website van Buitenlandse Zaken.

De kleurcode rood, die geldt voor alle EU- en Schengenlanden, wijzigt in Oostenrijk naar oranje voor Wenen, Salzburg en Neder-Oostenrijk. In Tsjechië schuiven Praag en Midden-Bohemen op naar oranje. Italië krijgt vijf bijkomende oranje regio’s (Ligurië, de Abruzzen, Trente, Veneto en Umbrië) wat het totaal op acht brengt. In Spanje schaalt Ceuta op van oranje naar groen en wordt Cantabrië de achtste oranje regio. Frankrijk krijgt er met het overzeese Martinique, Zuid- en Hoog-Corsica drie oranje gebieden bij, naast Mayotte. Heel Roemenië kleurt nu oranje en Polen heeft met de Subkarpaten nu één oranje bestemming.

Deze wijzigingen hebben weinig impact op de activiteiten van reisorganisator TUI. “Wij blijven vliegen op rode reisbestemmingen, maar bieden er geen reispakketen voor aan. Er komen deze week met de nieuwe lijst geen nieuwe bestemmingen bij. Nu nog niet, maar we blijven de ontwikkelingen van nabij opvolgen”, zegt TUI-woordvoerster Sarah Saucin.