BBC zal controversieel Diana-interview niet meer uitzenden vanwege “misleidende methodes”

De Britse openbare omroep BBC zal het controversiële legendarische interview met prinses Diana uit 1995 niet meer uitzenden. Dat heeft Tim Davie, de directeur-generaal van de BBC, dinsdag meegedeeld in een interview op BBC 4 Today.

De Britse openbare omroep kwam afgelopen week in het oog van de storm terecht, nadat een onafhankelijke commissie “misleidende methodes” aan het licht had gebracht om het interview met Diana te verkrijgen. Zo had journalist Martin Bashir met vervalste bankafschriften Diana doen geloven dat mensen waren betaald om informatie over haar door te spelen. Later bleek dat de BBC de praktijken in de doofpot had gestopt.

Onder andere prins William en prins Harry namen de BBC zwaar op de korrel. De Britse regering kondigde aan fundamentele hervormingen van de openbare omroep te overwegen.

In het interview in 1995 ging prinses Diana uitgebreid in op haar probleemhuwelijk met Charles en haar eigen psychische problemen. Ze deed onder meer de beroemd geworden uitspraak dat er drie mensen in haar huwelijk met prins Charles zaten, waarmee ze doelde op Charles’ minnares Camilla Parker-Bowles. Ze erkende ook dat ze zelf een affaire had.