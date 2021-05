Steven Van Gucht roept op tot voorzichtigheid na eerste dosis vaccin: “Ons lichaam heeft tijd nodig weerstand op te bouwen”

De coronacijfers in ons land blijven de goede richting uitgaan. Het Crisiscentrum en gezondheidsinstituut Sciensano roepen de burgers evenwel op tot voorzichtigheid in de eerste weken na een eerste dosis van het vaccin. Dat hebben ze dinsdag te kennen gegeven tijdens hun gezamenlijke persconferentie. Het goede nieuws kwam ook met een oproep van viroloog Steven Van Gucht om voorzichtig te blijven na een eerste vaccinatie.

Zes miljoen mensen hebben vandaag in België al minstens één dosis van een coronavaccin gekregen. “Dat is goed nieuws en we kunnen stilaan hopen dat we in ons land het ergste van de pandemie achter ons gaan kunnen laten”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Toch blijft de vraag of de weg neerwaarts zal voortlopen, of dat er ons onderweg nog een bobbel wacht.”

Van Gucht beklemtoont daarom het belang van voorzichtigheid, zeker nog in de eerste drie weken na een eerste dosis van het vaccin. “Het lichaam heeft tijd nodig om afweermechanismen op te bouwen, en tijdens die eerste drie weken is het alsof u nog niet gevaccineerd bent”, aldus Van Gucht, die signalen opvangt van artsen over mensen die Covid-19 oplopen tijdens de eerste twee à drie weken na een inenting.

Foto: BELGA

“De boodschap is dus duidelijk: blijf voorzichtig. Een eerste dosis van een vaccin biedt overigens maar een gedeeltelijke bescherming. Een optimale bescherming wordt pas bereikt na een tweede dosis. Dat is in het bijzonder het geval voor de varianten van het virus”, aldus Van Gucht.