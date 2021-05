Alexandru Caliniuc (27) veroordeeld tot 25 jaar opsluiting voor de moord en de verkrachting op Sofie Muylle (27): “Je hebt een leven weggeworpen alsof het een voorwerp was”

Brugge - Alexandru Caliniuc (27) is door het assisenhof van West-Vlaanderen veroordeeld tot 25 jaar opsluiting voor de moord en de verkrachting op Sofie Muylle (27). Aanklager Céline D’havé had in de voormiddag nog levenslang gevorderd, maar hof en jury houden rekening met de jeugdige leeftijd en het blanco strafregister van beschuldigde.

De volksjury op het assisenproces in Brugge verklaarde Alexandru Caliniuc eind vorige week al schuldig aan moord en verkrachting op Sofie Muylle, op 22 januari 2017 op het strand van Knokke. De Roemeen gaf toe dat hij het slachtoffer had verkracht, maar bleef altijd ontkennen dat hij haar bewust van het leven beroofde. De assisenjury oordeelde daar anders over. Van foltering was volgens de juryleden echter geen sprake: de vrouw uit Roeselare kwam om het leven door onderkoeling.

Volgens het hof en de jury koos Caluniuc er die bewuste nacht voor om zijn “seksuele lusten bot te vieren op een volkomen weerloos slachtoffer”. “Op geen enkel moment heeft hij haar behandeld als een medemens van vlees en bloed, maar als een object. Dat hem kennelijk geen medelijden opwekte, maar louter fantasie. Dat getuigt van een diep verstoord moreel waardepatroon. Van verregaande seksuele verdorvenheid.”

“Meneer Caluniuc, je hebt je straf gehoord, 25 jaar”, richtte voorzitter Willem De Pauw zich dinsdagmiddag naar de beschuldigde. “Je hebt een leven in handen gehad, je hebt het weggeworpen, achteloos en onverschillig, alsof het geen mens was maar een voorwerp. Dat is niet wat wij met u doen, he. De straf geeft u nog een vooruitzicht. Zicht op een tweede kans. Dat vereist dat u goed tot het besef komt van het enorme leed dat u de familie Muylle hebt aangedaan. Ik kan u alleen maar aanraden, als u in de gevangenis nog eens de behoefte voelt om de clown uit te hangen: denk dan maar eens aan de enorme ravage die je hebt aangericht. Anders kunnen het wel eens effectief 25 jaar zijn. Hij mag weggeleid worden.”

Foto: RR

“Bijzondere wreedheid”

Dinsdagochtend werd uitvoerig gepleit over de straf van Caliniuc. Volgens aanklager Céline D’havé pleegde Caliniuc de ergste misdaad die kan worden gepleegd. “Alexandru heeft zich niet enkel schuldig gemaakt aan moord, maar ook aan verkrachting met de verzwarende omstandigheid dat Sofie Muylle kwetsbaar en in nood was. Hij is amper 22 jaar als hij de moord op Sofie pleegt, en voorafgaand verkracht hij haar. De samenloop van die twee bijzonder ernstige misdaden getuigen van bijzondere wreedheid. Het staat vast dat Sofie een lange doodsstrijd heeft geleverd en dat haar onmenselijk veel leed is toegebracht. Als het van mij afhangt, is er geen enkele omstandigheid die dat geweld en die lijdensweg kan rechtvaardigen en verzachten.”

Verzachtende omstandigheden

De verdediging zag echter twee verzachtende omstandigheden en werd daar dus in gevolgd door het hof en de jury. Meester Pieter Filipowicz wees op de jeugdige leeftijd en het blanco strafblad van Caliniuc. De religieuze achtergrond van de beschuldigde zou een rol gespeeld hebben in de vorming van zijn karakter. Daarnaast werd opgemerkt dat Caliniuc in Italië en België hard werkte om zijn familie te steunen.

Foto: BELGA

Foto: BELGA