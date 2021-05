Inboedel JJ House gaat onder de hamer, inclusief omstreden keuken van Sihame El Kaouakibi

Antwerpen -

Vanaf 1 juni wordt de inboedel van JJ House, de failliete evenementenlocatie van Sihame El Kaouakibi, openbaar verkocht. “Alleen van de industriële keuken moeten we nog foto’s nemen”, zegt Anthony Bastin van het Stabroekse veilinghuis Hammertime. “Tegen morgenavond plaatsen we alles online.” De keuken, die betaald werd met subsidiegeld, moet het meeste geld in het laatje brengen.