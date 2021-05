Facebook verwijdert steungroep voor Jürgen Conings: “Groepen die terroristen prijzen, zijn niet toegestaan”

De Facebookgroep ‘Als 1 man achter Jürgen’ is dinsdagochtend van het sociale mediaplatform verwijderd. “Content, groepen en pagina’s die terroristen prijzen of steunen, zijn niet toegestaan op Facebook of Instagram”, klinkt het.

Op Facebook waren de voorbije dagen verschillende groepen opgedoken waarin mensen hun steun uitspreken voor Jürgen Conings, de vermiste extremistische militair. De grootste openbare groep was “Als 1 man achter Jürgen” en telde bijna 50.000 leden. Die groep is nu van Facebook verwijderd. “Pagina’s die terroristen prijzen of steunen, zijn niet toegestaan op Facebook of Instagram”, aldus een woordvoerder aan VRT.

Al nieuwe pagina

In de groep werd afgelopen weekend ook opgeroepen zich te verzamelen voor een steunmars. Maandag lokte die ruim 100 deelnemers naar een grasplein in de buurt van de De Salamander in Maasmechelen, waar recent de zoekactie gecoördineerd werd naar Conings.

De beheerders hebben ondertussen al een nieuwe Facebookpagina aangemaakt, ook die telt alweer 1.000 leden.

Dinsdagmiddag veroordeelde minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) de steun die de voortvluchtige Conings krijgt op sociale media. “Steunbetuigingen op sociale media tonen dat extremistische ideeën worden gesteund”, aldus de minister. Ze zei te betreuren dat ook militairen dergelijke berichten hebben gesteund. Ze herhaalde ook dat er binnen Defensie geen plaats is voor extremistische en gewelddadige ideologieën, uit welke hoek dan ook. “Extremisme, seksisme en racisme hebben geen plaats binnen Defensie.”