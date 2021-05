16.500 toeschouwers voor Champions League-finale

Er mogen zaterdag 16.500 toeschouwers de Champions League-finale in Porto tussen Chelsea en Manchester City bijwonen. Dat maakte de UEFA dinsdag bekend. De lokale autoreiten besloten dat het Estadio do Dragao van FC Porto, dat een capaciteit heeft van 50.000 plaatsen, voor een derde gevuld mag worden.

De UEFA zal deze namiddag, vanaf 14 uur, 1.700 tickets op haar website te koop aanbieden. Chelsea en Manchester City kregen eerder al elk 6.000 tickets.

De finale zou oorspronkelijk plaatsvinden in Istanboel, maar dat bleek onmogelijk door de heropflakkering van het coronavirus in Turkije en omdat Groot-Brittannië Turkije op haar “rode lijst” plaatste. Britse fans zouden zo niet kunnen afreizen. In Portugal is de situatie wel aan de beterhand. Supporters van beide teams moeten binnen 24 uur na aankomst alweer vertrokken zijn en mogen enkel het land in als ze een negatieve test kunnen voorleggen.

Vorig jaar moest Istanboel de Champions League-finale ook al afgeven. Toen ging de eindfase van het toernooi door in Lissabon.