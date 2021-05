Zeldzame brilberen genieten van de rust op Machu Picchu nu de toeristen wegblijven door corona

De beroemde Inca-site van Machu Picchu in Peru was lange tijd gesloten door de pandemie, maar verwelkomt sinds maart met mondjesmaat opnieuw toeristen. Het ontbreken van bezoekers heeft ook zijn positieve kanten. Zo profiteren twee brilberen - een moeder en een welpje - van de rust om rond te kuieren in de ruïnestad. Brilberen zijn de enige berensoort in Zuid-Amerika en komen voor in Venezuela, Ecuador, Bolivië en Peru, maar hebben de status ‘kwetsbaar’ op de lijst met bedreigde diersoorten.