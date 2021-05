Club Brugge-spits Michael Krmenck gaat met Tsjechië naar EURO 2020, plek vrij voor door racisme geschorste verdediger

De Tsjechische bondscoach Jaroslav Silhavy heeft dinsdag zijn 25-koppige selectie bekendgemaakt voor het EK voetbal (11 juni-11 juli). Silhavy hield nog één plaatsje vrij voor Slavia Praag-verdediger Ondrej Kudela. Die kreeg in april van de UEFA een schorsing van tien duels vanwege een racisme-incident in de Europa League-wedstrijd tegen Rangers, maar zijn beroep loopt nog.

“We wachten die beroepsprocedure af”, zei Silhavy dinsdag. “We beseffen dat de kans klein is, maar we willen de deur voor hem nog openhouden. We hebben tot 1 juni tijd om de laatste plaats in te vullen.”

Michael Krmencik, de aanvaller die door Club Brugge wordt verhuurd aan PAOK Saloniki, is voor de Belgische voetballiefhebber de bekendste naam in de Tsjechische selectie. Ook de namen van Jakub Brabec (ex-Genk, nu Viktoria Plzen) en Matej Vydra (ex-Club Brugge, nu Burnley) zouden nog een belletje kunnen doen rinkelen. Andere belangrijke spelers zijn Tomás Soucek (West Ham), Vladimir Darida (Hertha Berlijn) en Patrik Schick (Bayer Leverkusen).

Tsjechië speelt in de poulefase van het EK in groep D tegen Schotland (14 juni), Kroatië (18 juni) en Engeland (22 juni). Eind maart lieten de Tsjechen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen onze Rode Duivels (1-1) nog zien over een zeer degelijke selectie te beschikken.

Selectie:

Doelmannen: Tomas Vaclik (Sevilla/Spa), Ales Mandous (Sigma Olomouc/Tsj), Jiri Pavlenka (Werder Bremen/Dui)

Verdedigers: Jan Boril (Slavia Praag/Tsj), Jakub Brabec (Viktoria Plzen/Tsj), Vladimir Coufal (West Ham/Eng), Ondrej Celustka (Sparta Praag/Tsj), Pavel Kaderabek (Hoffenheim/Dui), Tomas Kalas (Bristol City/Eng), Ales Mateju (Brescia/Ita), David Zima (Slavia Praag/Tsj)

Middenvelders: Antonin Barak (Hellas Verona/Ita), Vladimir Darida (Hertha Berlijn/Dui), Adam Hlozek (Sparta Praag/Tsj), Tomas Holes (Slavia Praag/Tsj), Jakub Jankto (Sampdoria/Ita), Alex Kral (Spartak Moskou/Rus), Lukas Masopust (Slavia Praag/Tsj), Jakub Pesek (Slovan Liberec/Tsj), Tomas Soucek (West Ham/Eng), Petr Sevcik (Slavia Praag/Tsj)

Aanvallers: Michael Krmencik (PAOK Saloniki/Tsj), Matej Vydra (Burnley/Eng), Patrik Schick (Bayer Leverkusen/Dui), Tomas Pekhart (Legia Warschau/Pol)