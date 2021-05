Verliezen de Rode Duivels hun coach? Tottenham polst Roberto Martinez

Premier League-club Tottenham Hotspur heeft onze bondscoach Roberto Martinez gepolst om er vanaf volgend seizoen trainer te worden. Een concreet bod is er evenwel nog niet geweest. Als Tottenham echt wil doorduwen, moet het bod deze week komen. Vanaf 31 mei is Martinez volop bezig met de Rode Duivels die vanaf 11 juni op het EK actief zullen zijn.

De 47-jarige Martinez ligt in balans met Brendan Rodgers (48), de coach van Tielemans, Castagne en Praet bij Leicester City. De gewezen coach van onder meer Liverpool en Celtic lijkt in pole position te liggen, maar is nog niet overtuigd genoeg om op de belangstelling in te gaan.

Roberto Martinez is sinds 2016 bondscoach van de Rode Duivels. Hij werd met België derde op het WK 2018 in Rusland en zijn contract loopt nog tot na het WK 2022 in Qatar. Er wordt evenwel terdege rekening gehouden dat hij na het EK opstapt als bondscoach om zijn geluk bij een Europese (top)club te proberen. Voordien trainde Martinez al Swansea (2007-09), Wigan (2009-13) en Everton (2013-16).