Geen drie zakkers uit Jupiler Pro League volgend seizoen? “Liefst 15 clubs willen met 18 blijven spelen”

Liefst vijftien clubs van de Pro League zouden ook na volgend seizoen met 18 willen spelen. Dat viel te horen in de wandelgangen na de algemene vergadering van de Pro League dinsdag. Als zij hun zin krijgen, zouden er volgend seizoen geen drie zakkers komen.

Twee onderwerpen lagen dinsdag op tafel bij de Pro League, de verzameling van profclubs: het competitieformat en de introductie van beloften in 1B en de amateurreeksen. 18 profteams bleken interesse te hebben om hun beloften in de nationale reeksen te laten uitkomen. Afgesproken werd eerst de mening van de amateurclubs te vragen.

Volgende week woensdag zal dan (digitaal) gestemd worden, maar die stemming zal meteen gekoppeld worden aan die van het competitieformat. In de wandelgangen viel namelijk te horen dat liefst vijftien ploegen ook volgend seizoen geen drie zakkers willen en gewoon willen doorgaan met achttien clubs in 1A. De schrik om te degraderen zal hier zeker een rol spelen. Eind vorig jaar voerde de K11, de groepering van de kleinere clubs, ook al eens betoog om de afslanking naar zestien clubs te laten vallen omwille van de financiële impact van de coronacrisis.

Sowieso is om deze beslissingen erdoor te krijgen een tweederdemeerderheid nodig. De topclubs hebben daarbij drie stemmen, de kleine clubs twee stemmen en de clubs uit 1B één stem.

Normaal gezien zou Beerschot-vicevoorzitter Walter Damen dinsdag ook in de raad van bestuur gestemd worden, maar dat bleek voorlopig niet mogelijk te zijn. Volgens de statuten van de Pro League moet je daar namelijk voorzitter of CEO van de club voor zijn en dat is Damen niet.