Inwoners van Pacifische regio kunnen woensdag genieten van zeldzaam maanspektakel

Astronomen in de Pacifische regio houden hun ogen woensdagavond op de hemel gericht om een roodachtige supermaan waar te nemen tijdens een volledige eclips. Het is de eerste volledige maaneclips in twee jaar.

Het uitzonderlijk spektakel komt voor wanneer de maan het dichtst bij de aarde staat. Amateurastronomen van het westen van de Stille Oceaan tot Noord-Amerika kunnen deze enorme rood-oranje maan waarnemen.

Deze buitengewone gebeurtenis vindt plaats tussen 20u11 en 20u25 in Sydney en tussen 3u11 en 3u25 in Los Angeles, wanneer de maan zich in de schaduw van de aarde bevindt. Op dat moment zal de maan een rode gloed krijgen die doet denken aan de kleur van een zonsopgang of -ondergang. In tegenstelling tot een zonsverduistering vormt dit fenomeen geen enkel gevaar voor het zicht.

Anders dan anders

Deze eclips zal anders zijn dan andere omdat hij samenvalt met een supermaan. Dit betekent dat de volle maan dichter bij de aarde staat en daardoor groter lijkt. Vandaar de naam supermaan. “Dit is heel belangrijk”, benadrukt Andrew Jacobs, curator astronomie van het Sydney Observatory. Hij zal die avond amateurs en experts samenbrengen tijdens de gebeurtenis. “Ik verwacht een heldere nacht”, voegt hij eraan toe.

Jacobs vermoedt dat het zicht in Australië, Nieuw-Zeeland en een groot deel van de Stille Oceaan het meest aangrijpend zal zijn. “Het Amerikaanse continent kan heel vroeg in de ochtend de eclips zien, maar het is niet zeker dat ze de volledige verduistering zullen kunnen waarnemen.” Deze supermaan zal niet te zien zijn in Europa, Afrika en het Midden-Oosten.

Slecht voorteken

In de loop van de geschiedenis waren zons- en maansverduisteringen een slecht voorteken, vooral bij de Inca’s. Sommige Australische Aboriginalsamenlevingen zagen het als een teken dat iemand die vertrokken was, was gestorven of gewond geraakt.

Degene die het spektakel missen, zullen tot 2033 moeten wachten op een nieuwe bloedmaan, zoals zo’n roodachtige maan genoemd wordt.