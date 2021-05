Schoonmaakpersoneel in ziekenhuizen voert actie na “vergeten” coronapremie

In een vijftal ziekenhuizen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië heeft het schoonmaakpersoneel dat in dienst is van externe firma’s, dinsdag actiegevoerd. Ze hebben geen recht op de coronapremie van zowat 500 euro die vast personeel wel krijgt. Vakbonden ACV en ABVV vragen dat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) de “vergeten” premie alsnog toekent.

In december heeft de federale regering het ziekenhuispersoneel een ‘aanmoedigingspremie’ van 985 euro bruto toegekend. Maar in nogal wat ziekenhuizen is een deel van de schoonmaakopdrachten uitbesteed.

Volgens de vakbonden krijgen op die manier zowat 1.000 schoonmakers de premie niet. De situatie is aangekaart bij de regering. Maar waar het aanvankelijk klonk dat de groep “vergeten” was, geloven de bonden dat niet langer. “Er zijn verschillende brieven naar parlementsleden en ministers gestuurd, wij hebben een parlementaire vraag gesteld, hebben contact opgenomen met de kabinetten en zelfs verschillende acties op het terrein gevoerd”, klinkt het. “Helaas, zonder resultaat.”

Dinsdag voeren onder meer een veertigtal schoonmakers actie in de kelders van het UZ Gent. Ze zetten een masker op omdat ze zich onzichtbaar en gediscrimineerd voelen ten opzichte van het vast personeel. “Deze premie zou voor de schoonmakers, die echt lage lonen hebben, echt een verschil maken.”

“Veel begrip, maar...”

Op het kabinet van minister Vandenbroucke klinkt “veel begrip” voor het personeel dat uit de boot valt. Maar de groep valt “buiten het bereik” van de premie, die enkel is toegekend aan medewerkers die op de payroll van ziekenhuizen staan. De kwestie is eind februari nog behandeld in de commissie voor Sociale Zaken van het federaal parlement en het protest van dinsdag heeft dat standpunt niet veranderd.

De minister wees er destijds op dat ziekenhuizen autonoom beslissen hoe ze zich organiseren en of ze ervoor kiezen om schoonmaakactiviteiten uit te besteden. “Het poetspersoneel dat in onderaanneming in de ziekenhuizen werkzaam is, zal vanzelfsprekend ook wel hebben gevoeld wat de COVID-crisis heeft betekend, maar dat ligt buiten ons bereik”, klonk het toen.

Op de oppositiebanken van PVDA klonk toen kritiek op de ongelijkheid die outsourcing op de werkvloer teweegbrengt. Een heikel thema dat syndicale spelers de voorbije jaren op de agenda hebben gezet aan de UGent. Vorige week besloot het bestuurscollege van de UGent daar nog dat extern schoonmaakpersoneel aan de universiteit een hoger loon en bijkomende sociale voordelen zou krijgen. Maar het afschaffen van outsourcing aan de Gentse universiteit is niet aan de orde.