Amerikaanse journalist aangehouden op luchthaven in Myanmar

De autoriteiten in Myanmar hebben een Amerikaanse journalist aangehouden op de luchthaven van Yangon, ten zuiden van het land. De man probeerde aan boord te gaan van een vlucht naar de Verenigde Staten om er familie te bezoeken, zei zijn werkgever, een plaatselijk Engelstalig tijdschrift, dinsdag.

De 37-jarige Danny Fenster is naar de gevangenis gebracht. Dat bevestigde zijn werkgever, Frontier Myanmar. Waar Fenster van beschuldigd wordt, is onbekend. “We weten niet waarom Danny vastgehouden wordt en hebben sinds vanochtend geen contact meer met hem gehad. We maken ons zorgen om zijn welzijn en vragen om zijn onmiddellijke vrijlating”, staat in een verklaring.

Fenster werkte sinds augustus bij het tijdschrift Frontier Myanmar en was om persoonlijke redenen op weg naar de Verenigde Staten.

De militaire leiders van Myanmar hebben sinds hun machtsovername in februari hard opgetreden tegen iedereen die zij als tegenstander beschouwen. Er zouden sinds februari meer dan 5.400 mensen aangehouden zijn, onder wie veel journalisten. Veel verslaggevers zijn het land ontvlucht. Van buitenlandse correspondenten werd tot nu toe geacht dat zij beschermd waren.

“Deze onwettige beperking van de bewegingsvrijheid van een buitenlandse journalist is de recentste ernstige bedreiging op de persvrijheid in Myanmar”, volgens een verklaring van het Comité ter Bescherming van Journalisten, dat in de Verenigde Staten gevestigd is.