Bart Tommelein pleit voor prioritaire vaccinatie van strandredders, maar minister Beke wil er niet van weten

Oostende - Vlaams parlementslid en Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) dringt er bij minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) aan op een snelle vaccinatie van de strandredders aan de kust. “Strandredders komen in contact met heel wat bezoekers. Ze moeten reddingsacties uitvoeren, het zou dus goed zijn dat deze groep voor de start van de zomer gevaccineerd is”, aldus Tommelein. Maar zijn pleidooi lijkt op een koude steen te vallen bij minister Beke. Volgens het kabinet-Beke hebben de ministers van Volksgezondheid eerder al beslist geen prioritaire vaccinaties van groepen meer te doen en verder te vaccineren volgens leeftijd.

Tommelein wijst voor zijn pleidooi op de jonge leeftijd van de meeste strandredders. “Heel wat redders zijn nog jobstudent en meestal niet veel ouder dan 24 jaar. Wat wil zeggen dat zij als laatste aan bod komen in de vaccinatiestrategie. De meeste zullen hun eerste vaccin pas begin juli krijgen, een tweede in augustus”, legt Tommelein uit. De meeste redders zullen dus niet optimaal beschermd zijn voor hun contacten met binnen- en buitenlandse toeristen. Tommelein suggereert ook om te werken met het vaccin van Johnson & Johnson, omdat er daar maar één prik van nodig is.

Beke: “Vaccineren volgens leeftijd”

Tommelein legde de kwestie dinsdag eerst voor aan Vlaams minister voor Toerisme Zuhal Demir. Die antwoordde dat zij niet over de vaccinatievolgorde beslist. “Dat is een vraag die moet voorgelegd worden aan de bevoegde minister” (minister van Volksgezondheid Wouter Beke, red.), aldus Demir.

Op het kabinet-Beke wijst men er echter op dat de verschillende ministers van Volksgezondheid in de Interministeriële Conferentie al eerder beslist hebben om geen prioritaire vaccinaties voor groepen meer te doen. “We gaan nu verder met het vaccineren volgens leeftijd”, klinkt het.