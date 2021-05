Koppel heeft onderzoek aan hun been nadat ze vliegtuig afhuren om trouwfeest zonder coronamaatregels te geven

Trouwen in tijden van corona is niet zo evident, dat ondervond ook dit koppel uit India. Door de coronamaatregelen is het moeilijk om een trouwerij te organiseren en dus huurden de tortelduifjes Rakesh en Dakshina uit Madurai een volledig vliegtuig af om plaats te kunnen bieden aan 160 gasten.

In Taml Nadu, de staat waar de twee wonen, mogen maar vijftig gasten worden uitgenodigd voor een bruiloft en dus zocht het stel het hogerop. Op internet opgedoken beelden is te zien dat het vliegtuig helemaal vol zit en dat het huwelijksritueel voltrokken wordt terwijl de Boeing 737 van SpiceJet van Madurai naar Bangalore vliegt.

De luchtvaartautoriteiten zijn een onderzoek gestart. Volgens media in India ondergingen alle passagiers vooraf een PCR-test, maar droeg niet iedere genodigde een mondkapje. Het cabinepersoneel dat het liet gebeuren, is voorlopig op non-actief gezet.

Volgens SpiceJet is vooraf duidelijk te kennen gegeven dat de coronaregels aan boord moesten worden opgevolgd.

De actie van de twee maakt nogal wat los in India. Het land gaat gebukt onder een grote uitbraak van het coronavirus. Het totale aantal besmettingen is gestegen naar bijna 27 miljoen. Daarmee staat het land op plek twee wereldwijd en moet het alleen de VS voor laten gaan. Daar zijn ruim 33 miljoen inwoners besmet geraakt.

Het aantal registreerde sterfgevallen in India als gevolg van het longvirus steeg de afgelopen 24 uur met 3511 en komt sinds het begin van de pandemie uit op 307.231. India telt na de Verenigde Staten en Brazilië de meeste coronadoden. De afgelopen twee weken stierven ongeveer 50.000 inwoners aan de gevolgen van Covid-19.