“72 procent van risicopatiënten is al gevaccineerd, ook bijna allemaal uitgenodigd”

72 procent van alle Belgische risicopatiënten heeft al een eerste vaccin tegen het coronavirus gekregen. Dat meldt de Taskforce Vaccinatie. De risicopatiënten die nog niet gevaccineerd werden, kregen ook bijna allemaal al een uitnodiging.

72 procent van de 1,5 miljoen Belgische risicopatiënten kreeg al een eerste vaccin, “en de bedoeling is dat we tegen begin juni voor de eerste prik een vaccinatiegraad van 80% bereiken” aldus de Taskforce Vaccinatie. Van de overige 28 procent niet-gevaccineerden kreeg de overgrote meerderheid wel al een uitnodiging: slechts een 6000-tal personen ( waarvan ongeveer 4.500 in Vlaanderen) moet nog worden uitgenodigd, “en dat zal eerstdaags gebeuren”.

De afgelopen twee weken hebben huisartsen ook al bijna 19.000 zwangere vrouwen toegevoegd aan de prioritaire lijst. “En een groot deel van hen is ondertussen gevaccineerd”, aldus de taskforce. “Zij krijgen immers onmiddellijke voorrang, zelfs vóór de risicopatiënten.”