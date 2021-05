Mayra (25) werd geboren in Gent en verzeilde enkele maanden geleden in Pakistaanse elite, nu is ze door één van hen vermoord

/ Gent -

Ze was lief, slim en populair op Instagram. Maar toen ze niet wilde trouwen met één van haar bewonderaars tekende Mayra Zulfiqar (25) haar doodvonnis. Geboren in Gent en opgegroeid in Londen verzeilde ze een paar maanden geleden tussen de rijke elite in Pakistan. Jongemannen die dol zijn op wapens en nemen wat hen toebehoort. Eén van hen heeft de moord nu bekend.