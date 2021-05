Speurders nemen camerabeelden van ongeval met Italiaanse kabelbaan in beslag

Het Italiaanse parket heeft beelden die een bewakingscamera zondag maakte van het ongeval met een kabelbaan in het noorden van het land in beslag genomen. Dat melden lokale media.

Op de beelden is te zien hoe de gondel het station in de bergen nadert wanneer een kabel loskomt en naar de vallei begint te vallen, zei de procureur op de Italiaanse televisie. Verscheidene van de vijftien mensen in de gondel werden uit de cabine geslingerd. De gondel steeg van het dorp Stresa de berg Mottarone op toen het ongeval gebeurde.

Het parket van Piedmont overweegt een klacht wegens doodslag door onachtzaamheid. Een veiligheidsrem lijkt niet te hebben gewerkt door een nog onbekende oorzaak. Italiaanse media meldden dat de kabelbaan de dag voor het ongeval gedurende een half uur stilgelegd werd. Het parket onderzoekt of er een verband is.

Veertien dodelijke slachtoffers

Dertien mensen, onder wie een Israëlisch gezin, kwamen ter plekke om het leven. Twee kinderen werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, van wie er één stierf de avond van het ongeval.

De onderhoudsfirma, Leitner, deelde maandagavond mee dat het hydraulische remsysteem op 3 mei nog een onderhoudsbeurt had gekregen. Bij de jongste controle, in november 2020, waren “geen onregelmatigheden” aan het licht gekomen. Dagelijkse en wekelijkse controles zijn de verantwoordelijkheid van de operator, Ferrovie del Mottarone, aldus nog Leitner in de mededeling.

Dinsdag stierf op de plaats van het ongeval een lid van een televisieploeg, zo meldde de reddingsdienst. Blijkbaar kreeg hij een hartaanval.