Een week zonder virologen op tv, waar zijn ze allemaal naartoe?

Terwijl Defensie nog altijd op zoek is naar Jürgen Conings, blijft Marc Van Ranst intussen verder werken vanuit zijn safehouse. Dreigementen of niet. “Telewerken moedigen wij aan, dus dat is oké”, zegt hij aan onze krant. En als het opnieuw kan, neemt hij gewoon weer de trein. In de luwte opereren, dat is niets voor hem. Maar denken zijn collega’s er net zo over? Of lassen zij bewust een mediapauze in nu er verschillende potjes overkoken?