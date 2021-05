Volgens gerenommeerde onderzoekers zijn Rode Duivels topfavoriet op EK: dit straf parcours zouden ze afleggen richting finale

De Rode Duivels hebben het meeste kans om het Europees Kampioenschap voetbal deze zomer te winnen. Dat voorspellen computerwetenschappers van de KU Leuven, nadat ze een statistische simulatie van het toernooi hebben uitgevoerd. De Duivels hebben 29 procent kans om kampioen te worden, Frankrijk en Spanje zijn de belangrijkste concurrenten.

“We hebben alle onderlinge resultaten sinds de Tweede Wereldoorlog van de deelnemende ploegen bekeken”, legt onderzoeker Pieter Robberechts uit. “Als België bijvoorbeeld een match tegen Slovenië gewonnen had, kreeg het een aantal pluspunten. Als het tegen Frankrijk won, kreeg België meer pluspunten, omdat Frankrijk een beter team is dan Slovenië. Frankrijk en Slovenië kregen dan weer minpunten. Al die optellingen en aftrekkingen zijn in een grote database gestoken, waarmee het computerprogramma, gedreven door artificiële intelligentie, aan de slag ging. Op die manier konden we voorspellingen over dit EK doen.”

De Duivels hebben volgens de onderzoekers 59 procent kans om hun groep te winnen. Foto: KUL

De wetenschappers voorspellen dat de Rode Duivels 29 procent kans hebben om het EK te winnen. Daarmee voert België de lijst aan van potentiële winnaars. “Maar er is dus wel nog steeds 71 procent kans dat ze het EK niet winnen”, nuanceert Robberechts.

Frankrijk en Spanje hebben volgens de onderzoekers beide 14 procent kans om als winnaar te eindigen, Italië en Portugal beide 9. Denemarken en Engeland hebben tot slot respectievelijk 7 en 6 procent kans om het toernooi te winnen. Nederland en Duitsland slechts 3 procent.

Foto: KUL

Naar de finale tegen Spanje zouden de Duivels Wales, Italië én Frankrijk kloppen. Foto: KUL

De volledige voorspelling van de KU Leuven vindt u via deze link.