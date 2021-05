Cristiano Ronaldo hint op vertrek bij Juventus, maar wie kan of wil hem betalen?

Vertrekt Cristiano Ronaldo bij Juventus? En waar gaat hij dan naar toe? De geruchten over een vervroegd vertrek van CR7 uit Turijn doen al langer de ronde. Geruchten die Ronaldo met een Instagram-post, die veel weghad van een afscheidsbrief, maandag ook zelf voedde. Alleen is het maar de vraag wie financieel bij machte is om de Portugese superster binnen te halen en wie de investering überhaupt nog wil doen. Veel (financiële) winst kan je op een nu 36-jarige aanvaller immers niet meer maken.