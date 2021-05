Jan Tytgat diende klacht in op dag van rectorverkiezingen KU Leuven

Leuven - Toxicoloog Jan Tytgat heeft op de dag van de rectorverkiezingen een klacht ingediend bij de Verkiezingscommissie, zo heeft het Leuvens studentenblad Veto dinsdag bericht. Tytgat bevestigt het nieuws, maar geeft geen extra informatie over de inhoud van de klacht. De campagne tijdens de rectorverkiezingen verliep erg sereen, tot de toxicoloog een week voor de stemdag beschuldigd werd van plagiaat in zijn visietekst.

Volgens Veto richtte de Verkiezingscommissie een ad hoc-commissie in om advies te geven omtrent de zaak, en had die een rapport over de integriteit van de toxicoloog geschreven. Het rapport zou aangetoond hebben dat de beschuldigingen tegen Tytgat over het plegen van plagiaat, wel degelijk steek hielden. Mede daarom werd de klacht van Tytgat ongegrond verklaard.

“Ik betreur ten zeerste dat ik via de pers moet vernemen dat er geen gehoor is gegeven aan mijn klacht”, reageert Tytgat. “Ik had geen weet van die ad hoc-commissie, en ik ben niet gehoord met betrekking tot het integriteitsrapport. Ik ken hun argumentatie niet. Ik vind deze gang van zaken heel jammer, en erg ongepast voor een instelling zoals de KU Leuven.”

Voor Tytgat is het hoofdstuk van de rectorverkiezingen afgesloten. “Ik ben een waardig verliezer, de cijfers zijn wat ze zijn. Ik heb Luc Sels na zijn overwinning succes gewenst, en doe dat nu opnieuw.”