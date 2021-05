Parlement zet licht op groen voor oplossing hoge afrekening zonnepaneleneigenaars

Er is een oplossing in de maak voor eigenaars van zonnepanelen die door de afschaffing van de virtueel terugdraaiende teller geconfronteerd worden met hoge afrekeningen en een dubbele aanrekening van het gebruik van het elektriciteitsnet. Meerderheidspartijen N-VA, Open Vld en CD&V hebben een voorstel klaar dat energieregulator VREG de mogelijkheid geeft om tarieven met terugwerkende kracht aan te passen en betrokken verbruikers te compenseren. Het voorstel is dinsdag goedgekeurd in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. Wellicht volgende week volgt de stemming in de plenaire vergadering.

Begin dit jaar vernietigde het Grondwettelijk Hof het voordelige systeem van de virtueel terugdraaiende teller voor mensen met zonnepanelen. Een streep door de rekening van gezinnen met een digitale meter en zonnepanelen. De regering werkte wel een compensatieregeling uit, maar er waren nog meer implicaties.

Zo moesten op 1 maart 2021, de dag van de bekendmaking van het arrest, de meterstanden nog worden doorgegeven aan de leveranciers. Op basis daarvan zou dan een tussentijdse berekening en factuur worden gemaakt. Maar die afrekening heeft dus enkel betrekking op de wintermaanden, maanden waarin zonnepanelen minder stroom opleveren, en het verbruik in die wintermaanden kan bovendien niet meer gecompenseerd worden door de zomermaanden. Gevolg: veel gezinnen kregen een hoge afrekening voorgeschoteld.

Bovendien kregen de betrokken gezinnen bij die afrekening twee keer kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet aangerekend. Zo moesten ze zowel het klassieke distributienettarief ophoesten als het prosumententarief voor zonnepaneleneigenaars, al spreekt energieregulator VREG tegen dat het echt gaat om een dubbele aanrekening van netkosten.

Oplossing

In een voorstel van decreet hebben Andries Gryffroy (N-VA), Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) en Robrecht Bothuyne (CD&V) nu een voorzet voor een oplossing uitgewerkt. Zo laat het voorstel toe om tarieven met terugwerkende kracht aan te passen, iets wat tot nog toe niet kon. De indieners spreken van een dubbele oplossing. “Enerzijds geven we aan energieregulator VREG een decretale machtiging om de tariefmethodologie en de elektriciteitsdistributietarieven met terugwerkende kracht aan te passen. Anderzijds zorgen we er ook voor dat dergelijke situaties zich in de toekomst niet meer kunnen voor doen. Op die manier wordt een onbillijke situatie rechtgezet”, klinkt het.

Volgens Andries Gryffroy krijgt de VREG een kader om een “dubbeltelling” weg te werken en zo “30.000 à 40.000 gezinnen” te compenseren. Het zou dan gaan om een compensatie van naar schatting “gemiddeld 150 euro per gezin”. De oplossing zou volgens Gryffroy ook kunnen toegepast worden op de resterende groep van 470.000 zonnepaneleneigenaars die later nog moeten overschakelen op de digitale meter.

Goedgekeurd

Het voorstel werd woensdag goedgekeurd in de commissie. De oppositie onthield zich bij de stemming. Vooruit-parlementslid Bruno Tobback had vooral nog bedenkingen bij het gebrek aan garanties. “U spreekt van een gemiddelde compensatie van 150 euro. Maar kan u wel garanderen dat de VREG dat zal doen? Dreigt u hiermee geen loze belofte te doen?”. Groen-parlementslid Staf Aerts vreest dan weer dat de oplossing zal doorgerekend worden in de factuur en dat die factuur verder zal stijgen.

“Wij kunnen niet in de plaats treden van de regulator, wij kunnen enkel een kader uitwerken”, klonk het unisono antwoord van de meerderheid. De regeling zal volgens de meerderheid ook niet leiden tot een meerkost in de begroting of tot hogere energiefacturen. “Dit komt niet neer op een hogere factuur voor de rest. We vragen enkel dat wat sommige mensen te veel hebben betaald gecompenseerd wordt”, aldus Bothuyne. “We gaan inderdaad geen twee keer in de zakken zitten van mensen die al getroffen zijn. Het gaat om het wegwerken van een dubbelbetaling. Het aanspreken van de algemene middelen of een verhoging van de factuur zal dus niet nodig zijn”, vult Schiltz aan.