Zwitserse autoriteiten bevestigen dat lichaam van Ieperse studente gevonden is

Ieper - De Zwitserse politie heeft aan het Ieperse parket bevestigd dat het lichaam is gevonden van de Ieperse studente die eerder deze week verdween in Zwitserland. Er werd een autopsie uitgevoerd, maar over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper.

Zaterdag vernam het parket via de familie van het meisje dat haar lichaam werd gevonden in een rivier niet ver van het appartement. Het was tot dinsdag wachten op de officiële bevestiging daarvan door de Zwitserse autoriteiten. Zij voerden afgelopen zondag een autopsie uit, maar over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

De Zwitserse politie en het leger waren sinds dinsdagochtend op zoek naar de Vlaamse Sarah Huyghe in de bergen tussen Zwitserland en Italië. De 21-jarige studente uit Ieper verdween er in onrustwekkende omstandigheden, nadat ze enkele vrienden was nagereisd. Er zou een conflict geweest zijn, waarna ze vertrok zonder sleutels, portefeuille of telefoon. In de badkamer zou bloed zijn aangetroffen.