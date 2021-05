Archeologen ontdekken 3.800 jaar oude gouden ring in Duits graf

Archeologen hebben bij opgravingen in de buurt van de zuidwestelijke Duitse stad Tübingen een 3.800 jaar oude gouden, spiraalvormige ring gevonden in het graf van een vrouw.

De gouden ring, die ongeveer een centimeter groot is, is tot nu toe de oudste gouden vondst in de deelstaat Baden-Württemberg, aldus de universiteit van Tübingen en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg dinsdag. Zij geloven dat het gouden voorwerp, dat eind vorig jaar gevonden werd in het graf van een vrouw, dateert uit de bronstijd. Het zou gebruikt zijn als haarversiering en zou een teken zijn van de hoge sociale status die de vrouw genoot. Het goud is waarschijnlijk uit Cornwall, in het zuidwesten van Engeland, afkomstig.

In 2019 vonden onderzoekers in dezelfde regio de overblijfselen van een neolithisch dorp, dat volgens hen dateert uit de 53ste eeuw voor Christus.