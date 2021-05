EU wil 100 miljoen vaccins doneren tegen eind 2021

De Europese Unie en de lidstaten willen tegen het einde van het jaar 100 miljoen vaccins tegen Covid-19 doneren aan armere landen. Dat hebben de staatshoofden en regeringsleiders dinsdag aangekondigd op een top in Brussel. België mikt in eerste instantie op vier miljoen vaccins.

“De EU en haar lidstaten zijn vastbesloten om het delen van vaccins met landen in nood te versnellen, met als doel om minstens 100 miljoen doses te doneren tegen het einde van het jaar”, luidt het in de gemeenschappelijke conclusies over de strijd tegen het coronavirus die de leiders hebben goedgekeurd.

Na afloop liet de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel verstaan dat er allicht meer vaccins gedoneerd zullen worden, afgaande op de eerste toezeggingen van de lidstaten. Duitsland maakte bijvoorbeeld al bekend dat het 30 miljoen doses wil schenken. België mikt op vier miljoen vaccins, zei premier Alexander De Croo, op voorwaarde dat de leveringen aan België en de binnenlandse vaccinatiecampagne blijven lopen zoals gepland.

Volgens cijfers van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zullen de lidstaten tegen eind 2021 meer dan een miljard doses hebben ontvangen van de vier vaccins die momenteel in de EU zijn toegelaten. Intussen maken de Europese vaccinatiecampagnes ook vaart. Eind deze week zullen 170 miljoen Europeanen een eerste prik hebben gekregen. Dat is 46 procent van de volwassen bevolking. Tegen eind juli zou de mijlpaal van 70 procent gehaald moeten worden, aldus von der Leyen.

Daarnaast nemen de Europese leiders zich voor om de uitbouw van lokale productiecapacteit te ondersteunen. Zo wil de EU één miljard euro pompen in de ontwikkeling van vaccinproductie in Afrika. Het gaat daarbij niet enkel om infrastructuur, maar ook om de ontwikkeling van knowhow en vaardigheden, het beheer van toeleveringsketens en een regelgevend kader. “We brengen mRNA-technologie naar Afrika”, zo verwees von der Leyen naar de technologie waarop de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna zijn gebaseerd.