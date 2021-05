Handel tussen EU en Groot-Brittannië stort in na Brexit

De handel tussen Groot-Brittannië en de landen van de Europese Unie is sinds de Brexit sterk achteruitgegaan. Volgens cijfers van het Britse statistiekbureau ONS lag het handelsvolume in het eerste kwartaal van dit jaar bijna een kwart (23,1 procent) lager dan in dezelfde periode in 2018, die wordt gezien als de laatste stabiele handelsperiode.