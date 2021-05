Bestuurder van bestelwagen overleden na botsing tegen vuilniswagen in Kruibeke

Kruibeke - In het Oost-Vlaamse Kruibeke is de bestuurder van een bestelwagen dinsdagnamiddag om het leven gekomen na een frontale botsing met een vuilniswagen. Het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.

De aanrijding gebeurde in de Heirstraat in Bazel, een deelgemeente van Kruibeke. De omstandigheden worden nog onderzocht, maar een bestelwagen week van zijn rijvak af en botste frontaal op een vuilniswagen. De bestuurder van de bestelwagen overleefde het ongeval niet. De Heirstraat is door de aanrijding afgesloten voor alle verkeer.