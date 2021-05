Jongen (11) overleden na val van dak in Ougrée

De jongen van elf jaar die op 5 mei in Ougrée, in de provincie Luik, van een dak viel toen hij aan het spelen was, is maandag overleden aan zijn verwondingen. De familie heeft een overlijdensbericht verspreid.

De jongen was met zijn zus aan het spelen in een verlaten gebouw, waar toegang eigenlijk verboden is. Het dak bezweek onder zijn gewicht en de jongen maakte een val van een tiental meter.

De zus zocht meteen hulp. De jongen werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij had meerdere breuken opgelopen en werd geopereerd. Uiteindelijk verslechterde zijn toestand en overleed de jongen maandag.