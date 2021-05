In Antwerpen zijn gezonde, jonge veertigers al aan de beurt voor vaccinatie: ontdek hier hoe snel het gaat in jouw gemeente

Kerngezond, jonger dan 45 en nu al aan afspraak voor een vaccin? In Antwerpen kan het. Stadsbewoners met geboortejaar 1978 mogen hun uitnodigingsbrief verwachten. En dat terwijl de meeste andere gemeenten nog volop in de weer zijn met zestigers, of zelfs nog mensen met onderliggende aandoeningen op hun lijsten hebben staan. Ontdek hier hoever het staat met de vaccinaties in uw gemeente.