Slechts twee dagen werkloos: Gennaro Gattuso wordt trainer van Fiorentina

Amper twee dagen na zijn ontslag bij Napels heeft Gennaro Gattuso al een nieuwe job. De 43-jarige Italiaan wordt de nieuwe trainer van Fiorentina. Daar volgt hij Giuseppe Iachini op.

Napels maakte zondag het einde van de samenwerking met Gattuso bekend, kort nadat de club van Dries Mertens op de slotspeeldag in de Serie A nog een Champions League-ticket uit handen gegeven had. De ex-international stond sinds december 2018 aan het roer bij Napels.

Vorig jaar leidde hij de club naar bekerwinst. De Coppa Italia was voor Gattuso de eerste prijs in zijn trainersloopbaan, waarin hij eerder Sion, Palermo, OFI Kreta, Pisa en AC Milaan onder zijn hoede had.