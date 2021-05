Voorwaardelijke schorsing voor Anderlecht-speler Matthew Miazga na rode kaart

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft RSCA-verdediger Matthew Miazga dinsdag een minnelijke schikking van een speeldag schorsing met uitstel gedaan na zijn rode kaart tegen Antwerp. Daarbovenop komt wel nog een boete van 500 euro effectief.

Al na 12 minuten moest Anderlecht met een man minder voort tegen Antwerp. Miazga miste zijn controle, waardoor Lamkel Zé met de bal aan de haal ging. De dribbelaar van de Great Old ging de RSCA-verdediger meteen voorbij. Miazga trok als laatste verdediger aan het shirt van Lamkel Zé en werkte hem zo tegen de vlakte. Scheidsrechter Boucaut duwde de Amerikaan prompt de rode kaart onder de neus.

De indicatieve tabel schrijft voor zo’n overtreding een speeldag schorsing voor, maar omdat Miazga nog nooit het voorwerp uitmaakte van een disciplinaire sanctie toont het Bondsparket zich clement. De fysieke integriteit van Lamkel Zé was namelijk ook niet in gevaar gebracht. En dus volstaat een voorwaardelijke schorsing van één speeldag, aldus het Bondsparket. De boete van 500 euro is wel effectief.