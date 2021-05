VN-Veiligheidsraad komt woensdag bijeen over Wit-Rusland

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal woensdag achter gesloten deuren overleg plegen over de situatie in Wit-Rusland. Dat hebben diplomatieke bronnen dinsdag meegedeeld.

De zitting van de Veiligheidsraad komt er naar aanleiding van de arrestatie van de Wit-Russische opposant Roman Protasevitsj zondag, nadat een vliegtuig gedwongen werd om in Minsk te landen. Wit-Rusland zegt dat het toestel moest uitwijken na een bommelding, maar volgens een groot deel van de internationale gemeenschap werd het vliegtuig enkel omgeleid om Protasevitsj en zijn vriendin te kunnen oppakken.

Volgens de moeder van Protasevitsj werd haar zoon ook gemarteld in de Wit-Russische gevangenis. Ze baseert zich daarvoor op de videobeelden die werden vrijgegeven. “Ik ben geen chirurg, maar het is zeker dat ze zijn neus geraakt en misschien wel gebroken hebben”, klinkt het. Ze zegt ook dat de linkerwang van haar zoon gezwollen is.

Het initiatief voor de bijeenkomst van de Veiligheidsraad komt van Frankrijk, Ierland en IJsland, zo heeft het Franse nieuwsagentschap AFP van verschillende diplomatieke bronnen vernomen.

Het is weinig waarschijnlijk dat er overeenstemming zal worden bereikt over een gemeenschappelijke verklaring. Verwacht wordt dat Rusland, een uitgesproken bondgenoot van het Wit-Russische regime, zo’n verklaring zal tegenhouden.