Axel Witsel lijkt na training met bal in Luik steeds meer op weg om het EK te halen

Geraakt Axel Witsel dan toch speelklaar voor het EK dat binnen drie weken van start gaat? De Rode Duivel revalideert al maanden van een zware achillespeesblessure en het toernooi halen, leek lange tijd een utopie. Deze week stond Witsel echter opnieuw op het grasveld, dat van de academie van zijn ex-club Standard, en trainde er met de bal. Hoop doet leven.

De beelden:

?? | Axel Witsel ???? est de retour sur le gazon, à l’Académie du Standard ?? pic.twitter.com/P5naKLFSZj — Diables Rouges - Red Devils ???? #DEVILTIME (@BelgianPlayers) May 25, 2021

De controleur op het middenveld, indien fit bij de Duivels steevast de eerste naam op het wedstrijdblad, is al enkele maanden aan een race tegen de klok bezig, nadat hij begin dit jaar bij Borussia Dortmund een scheur in de achillespees had opgelopen. De revalidatie verloopt echter voorspoedig en zelfs sneller dan voorzien, waardoor het EK nog tot de mogelijkheden behoort, al valt het allemaal nog af te wachten.

“Wij denken dat Axel nog een belangrijke rol kan spelen voor ons op het EK”, bekende bondscoach Roberto Martinez bij de bekendmaking van de selectie. “Dit moet je ook zien als een beloning voor al het harde werk dat hij geleverd heeft tijdens zijn revalidatie. Hij verdient het om erbij te zijn.”