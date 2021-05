Supporter van Nederlandse voetbalclub NAC overleden na rellen, hulpdiensten bekogeld met vuurwerk: “Barbaars”

De supporter van NAC die zondag na de wedstrijd tegen NEC werd gereanimeerd, is overleden. Dat meldt een website van NAC-supporters. Na de nederlaag van NAC tegen NEC (1-2) braken er rellen uit bij het stadion. Een deel van de fans belaagde de hulpverleners.

Ook tijdens de reanimatie van de supporter werd het ambulancepersoneel bekogeld met vuurwerk. “De omstandigheden waaronder de reanimatie heeft plaatsgevonden zijn barbaars, laten de heethoofden dit bericht dan ook in zich opnemen en zich diep diep diep kapotschamen. Een man die vecht voor zijn leven bekogelen met stenen en fakkels, daar past alleen de zwaarste straf bij”, aldus fanmagazine De Rat.

Een woordvoerster van de politie laat weten dat het onderzoek naar de rellen nog gaande is. “De beelden van de rellen worden helemaal nagelopen, dus ook die van de reanimatie als we die hebben. De politie gaat niet specifiek focussen op de situatie rondom de reanimatie, maar ik ga ervan uit dat het wel onderdeel is van het onderzoek.”

Relschoppers zitten vast

De zes relschoppers zitten nog vast. Volgens de politie worden de gearresteerde NAC-supporters momenteel verdacht van openlijke geweldpleging. De politie sluit niet uit dat de verdachten nog andere verdenkingen tegen zich kunnen krijgen.