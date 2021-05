“Volkswagen ontvangt bod van 7,5 miljard euro op Lamborghini”

De Zwitserse Quantum Gruppe heeft een bod van 7,5 miljard euro uitgebracht op het Italiaanse sportwagenmerk Lamborghini. Dat schrijft het Duitse vakblad Automobilwoche.

Lamborghini is een van de merken van de Duitse autoreus Volkswagen. Quantum zou met de Britse investeerder Centricus een bod uitbrengen. De zogenaamde ‘letter of intent’ wordt morgen/woensdag overgemaakt, meldt het vakblad dat het document kon inkijken. Zowel bij VW als Audi zou er weinig animo zijn voor de bieding. Lamborghini valt onder Audi, het luxemerk van VW.

De topman van Quantum, Rea Stark Rajcic, heeft twee jaar geleden met Anton Piech het nieuwe elektrische sportwagenmerk Piech Automotive opgericht. Piech is de zoon van de vroegere VW-patriarch Ferdinand Piëch.

De werknemers van Lamborghini zouden vijf jaar werkzekerheid gegarandeerd krijgen. Het VW-management van de constructeur uit Sant’Agata Bolognese zou mee de overstap mogen maken. Volgens Automobilwoche zoudenn Quatum en Centricus na aankoop een strategisch partnerschap met VW op het oog hebben. Lamborghini moet voor de overnamekandidaten een “uithangbord voor propere aandrijving” worden. In Duitsland zou Quantum een innovatiecentrum neerpoten voor de ontwikkeling en productie van batterijen.

De repliek van Audi is kort en bondig. “Lamborghini is niet te koop”, aldus een woordvoerder. “Daar is geen discussie over.” VW speelde vorig jaar wel met het idee van een afscheiding van Lamborghini, maar de plannen werden in december opgeborgen.

Lamborghini kondigde vorige week een investering van anderhalf miljard euro in de elektrificatie van het merk aan. In 2023 moet de eerste in serie geproduceerde hybride sportbolide van de band rollen en in de tweede helft van het decennium moet de eerste volledig elektrische auto volgen.