Man gewond geraakt tijdens herdenking dood George Floyd

Tijdens een hommage om de dood van George Floyd te herdenken, is dinsdag in de Amerikaanse stad Minneapolis een man gewond geraakt. Dat meldt de politie.

Het is dinsdag een jaar geleden dat de 46-jarige George Floyd stierf. Hij wou op 25 mei 2020 in Minneapolis sigaretten kopen en betaalde met een briefje van 20 dollar. Maar volgens de medewerker aan de kassa zag het briefje er vals uit. De politie werd gebeld.

Omdat de agenten Floyd niet in hun voertuig kregen, duwden ze hem tegen de grond. Derek Chauvin drukte zijn knie in de nek van Floyd. De man liet meermaals verstaan dat hij geen adem kon krijgen en verloor dan het bewustzijn. Voorbijgangers probeerden tevergeefs in te grijpen. Een tiener filmde alles met haar gsm en de beelden gingen de wereld rond.

Volgens waarnemers was de sfeer dinsdag in Minneapolis “gespannen”. Het kruispunt waar de feiten zich afspeelden, is nog altijd niet heropend voor het verkeer en antiracistische activisten hebben de plaats ingericht als herdenking aan Floyd.

Dinsdagochtend waren er geweerschoten te horen en volgens de politie raakte daarbij een man gewond. Zijn leven zou niet in gevaar zijn. Over de dader is niets bekend.

‘Black Lives Matter’

De dood van Floyd bracht een grote protestbeweging op gang tegen racisme en politiegeweld. Verontwaardigde Amerikanen trokken de straat op om een einde te eisen aan racisme en politiegeweld. De demonstranten zaten al wekenlang thuis door de coronapandemie en organiseerden optochten die ongezien waren sinds de burgerrechtenbeweging van de jaren zestig. In de grote steden escaleerde de situatie. Bedrijven werden geplunderd, een politiebureau in Minneapolis werd in brand gestoken. Standbeelden van persoonlijkheden die verband houden met slavernij moesten eraan geloven, terwijl de VS begonnen aan een kritische herlezing van hun verleden.

Ook in verschillende andere landen waren er Black Lives Matter-optochten. In grootsteden als Londen, Parijs, Brussel, Lissabon, Teheran, Sydney... kwamen mensen op straat uit solidariteit met zwarten of om het geweld van hun eigen politiediensten aan de kaak te stellen.