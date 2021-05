Gewezen assistent-coach van Rode Duivels Graeme Jones gaat naar het EK… met Engeland

Graeme Jones zal tijdens het EK voetbal op de bank zitten bij de Engelse nationale ploeg. Hij wordt opgenomen in de technische staf van bondscoach Gareth Southgate.

Jones was tussen de zomers van 2016 en 2018 assistent-bondscoach van de Rode Duivels. Na het succesvolle WK in Rusland verliet Jones de Belgische bond voor een avontuur als T2 bij West Bromwich Albion. Daarna was hij hoofdcoach bij Luton Town en momenteel assistent bij Newcastle. Na het EK neemt hij zijn taken bij de Engelse eersteklasser weer op.