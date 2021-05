Hoe voorkom ik dat ik mijn kind uit het oog verlies? En wat als het ondenkbare toch gebeurt?

Het ergste gebeurt gelukkig bijna nooit, toch is het niet slecht om voorbereid te zijn. Daarom heeft Child Focus een cursus Eerste Hulp bij Verdwijningen ontwikkeld voor ouders. Want preventiemaatregelen helpen wel degelijk om verdwijningszaken terug te dringen. Wat doe je als je kind plots onvindbaar is? Hoe hou je het hoofd koel als je ergste nachtmerrie zich voltrekt?