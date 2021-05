Was Christoffel Columbus een Spanjaard, Portugees, Italiaan of Pool? DNA-onderzoek moet mysterie eindelijk oplossen

Wie tijdens een quiz Genua aanduidt als de geboorteplaats van Christoffel Columbus scoort punten. Vanaf oktober is dat mogelijk anders. Tegen dan wordt het resultaat verwacht van DNA-onderzoek dat voor eens en altijd moet uitmaken of de ontdekkingsreiziger een Italiaan, Spanjaard, Portugees of Pool was. Het wordt geen gemakkelijke opdracht: de restanten van Columbus zijn een recordaantal keren opgegraven en herbegraven. Niet alleen zijn geboorteplek is onderwerp van discussie.