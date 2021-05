Steeds meer beursstudenten stoppen nog voor ze hun diploma halen

Beursstudenten die aan de hogeschool of de universiteit een opleiding volgen, stoppen vaker met hun studies voor ze hun diploma halen. Ook groeit de kloof tussen het aantal beurs- en niet-beursstudenten dat zich de voorbije vier jaar voortijdig uitschreef.

In totaal kiezen jaarlijks rond de 12.000 studenten ervoor om hun studie vroegtijdig stop te zetten, maar sinds het academiejaar 2016-2017 is de kloof tussen de beursstudenten en niet-beursstudenten daarbij opvallend groter geworden. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opgevraagd heeft bij het Departement Onderwijs en voor analyse heeft voorgelegd aan het Leuvens studentenblad Veto. 23,6 procent meer beursstudenten kozen ervoor om zich uit te schrijven uit hun richting. Bij de niet-beursstudenten was dat maar 1,7 procent extra.

Vooral hogescholen hebben met het fenomeen te maken. Daar zagen ze in vier jaar tijd 26,4 procent meer beursstudenten vroegtijdig afhaken, terwijl bij universiteiten de stijging minder groot was (16,3 procent).

Uitschrijven is niet afhaken

De cijfers tonen ook een algemene stijging van uitschrijvingen aan (+6,25 procent), maar volgens onderwijsdeskundige Martin Valcke (Universiteit Gent) is er wel een belangrijke nuance nodig. “De cijfers gaan over de studenten die zich uitschrijven uit een richting. Ze zeggen niet of ze volledig stoppen met studeren. Studenten zien soms dat een richting niets voor hen is en zullen zich dan inschrijven in een andere richting, maar dat telt nu ook als een uitschrijving.”

Lopend onderzoek

Toch is er nog geen verklaring voor de grote kloof tussen beursstudenten en niet-beursstudenten. “De maatschappelijke context van de individuele studenten kan een belangrijke rol spelen, maar dat onderzoeken we nog”, zegt Valcke. “Vragen zoals Wat is hun achtergrond? Wat is hun specifieke sociaal-economische situatie? Is het financiële aspect het voornaamste probleem? zullen ons verder inzicht geven.”

Het kabinet van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft intussen ook zelf een onderzoek opgestart. “We willen eerst een beter beeld krijgen wat de oorzaken zijn voordat we gepaste maatregelen kunnen nemen”, klinkt het.