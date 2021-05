Verenigde Staten herdenken George Floyd een jaar na zijn dood

Precies een jaar geleden overleed de 46-jarige George Floyd nadat toenmalig agent Derek Chauvin minutenlang zijn knie in de nek van Floyd drukte. Zijn dood zorgde wereldwijd voor protesten tegen racisme en politiegeweld. Overal in de Verenigde Staten wordt zijn dood vandaag herdacht. De familie van Floyd is ook te gast bij president Biden en vicepresident Harris.

“George Floyd heeft er niet om gevraagd om een internationaal symbool te zijn voor de pijn die zwarte Amerikanen al generaties lang meemaken. En toch, in de woorden van zijn dochter, heeft hij de wereld veranderd.” Met die woorden herdacht de gouverneur van Minnesota, Tim Walz, het overlijden van Floyd, precies een jaar geleden.

Floyd (46) stierf op 25 mei 2020 in Minneapolis nadat hij sigaretten was gaan kopen. Volgens een medewerker van het winkeltje had hij betaald met een vals briefje waarop die de politie belde. Omdat de agenten Floyd niet in hun wagen kregen, duwden ze hem tegen de grond. Toenmalige agent Derek Chauvin drukte minutenlang zijn knie in de nek van Floyd, die geboeid op de grond lag. De man gaf meermaals aan geen adem te krijgen en verloor daardoor ook het bewustzijn. En ook dan hield Chauvin zijn knie op de nek van Floyd. Hij werd uiteindelijk naar het ziekenhuis gevoerd, maar een poging tot reanimatie kon niet meer baten. De beelden van zijn arrestatie gingen de wereld rond en zorgden ook wereldwijd voor protesten tegen racisme en politiegeweld.

Chauvin werd ondertussen al over heel de lijn schuldig bevonden. Hij stond terecht voor drie aanklachten: onopzettelijke moord in de tweede graad (zonder voorbedachte rade), moord in de derde graad (onopzettelijk, als gevolg van een gevaarlijke daad), en doodslag in de tweede graad. De jury achtte hem schuldig in alle gevallen. De man zal zijn straf volgende maand op 25 juni horen.

Het proces tegen de drie andere agenten werd uitgesteld naar maart volgend jaar.

Biden en Harris

Overal in de Verenigde Staten wordt de dood van Floyd dinsdag herdacht. Zijn familie sprak al met Nancy Pelosi,voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. En ze zullen dinsdag ook bij president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris te gast zijn. Dat zal wel achter gesloten deuren plaatsvinden. Dat om “een echt gesprek te hebben met de familie en dat ook zo te houden.”

Ook in Minnesota wordt hij vandaag herdacht. Er zal daar een moment van stilte gehouden worden, kondigde gouverneur Walz aan. Dat zal 9 minuten en 29 seconden duren, zo lang hield Chauvin zijn knie op de nek van de man.

Minnesotans, join me today for a moment of silence to honor George Floyd on the anniversary of his death, a day that ignited a global movement for change.



Let us pause for 9 minutes and 29 seconds today at 1pm. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) May 25, 2021

Volgens waarnemers was de sfeer in Minneapolis dinsdag wel al ‘gespannen’. Het kruispunt waar de feiten zich afspeelden, is nog altijd niet heropend voor het verkeer en antiracistische activisten hebben de plaats ingericht als herdenking aan Floyd.

Dinsdagochtend waren er geweerschoten te horen en volgens de politie raakte daarbij een man gewond. Zijn leven zou niet in gevaar zijn. Over de dader is niets bekend.

Op verschillende andere plekken in de Verenigde Staten kwamen dinsdag aanhangers van de Black Lives Matters-beweging op straat om de dood van Floyd te herdenken.