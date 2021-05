Jongeren overspoelen Tiktok met filmpjes over Jürgen Conings: “Zeker niet omdat ze de situatie niet ernstig nemen”

Hoewel militair Jürgen Conings nog steeds spoorloos is, duiken op sociale media steeds meer video’s over hem op. Vooral op Tiktok is hij een hit. Jongeren posten er massaal filmpjes waarin ze de spot drijven met de zoekactie naar de militair. Maar dat is volgens experts zeker niet omdat ze de situatie niet ernstig nemen. “Via die grapjes uiten ze juist hun frustratie over de situatie.”