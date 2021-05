Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken: “Tweestatenoplossing is enige oplossing voor conflict in Israël”

Een tweestatenoplossing met een apart land voor Israëliërs en een land voor Palestijnen is de enige oplossing voor het conflict. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, dinsdag gezegd na een “productieve dag” in Jeruzalem en Ramallah. Hij wil de Palestijnen “nieuw optimisme” geven in afwachting van de staat “die ze verdienen”.