Het zomerplan is er: zo wil de regering straks verder versoepelen

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft het ontwerp van ministerieel besluit met daarin de coronamaatregelen voor de eerste fase van het zomerplan gepubliceerd. De maatregelen treden in werking over twee weken, op woensdag 9 juni.

De verschillende regeringen tekenden op het Overlegcomité van 11 mei een zomerplan uit dat in vier stappen zou moeten leiden naar een ‘normaler leven’. “Deze opstap naar de zomer is een belangrijke mijlpaal voor de betrokken sectoren, en voor iedereen die uitkijkt naar meer sociale contacten”, aldus Verlinden. “Met de versoepelingen bewaken we het evenwicht tussen waakzaamheid en vrijheid.”

De eerste schijf versoepelingen gaat in op 9 juni, mits aan bepaalde epidemiologische voorwaarden wordt voldaan. Zo mag ieder gezin vanaf dan vier mensen binnen uitnodigen, gaat de horeca binnen weer open en ook voor evenementen wordt iets meer mogelijk.

Verlinden laat weten dat die beslissingen nu zijn vertaald in een ontwerp van ministerieel besluit. Daarbij is volgens de minister gestreefd naar “maximale consistentie en duidelijkheid”. “We trachtten een eenduidig en helder systeem uit te werken, waarbij veel activiteiten in groepen van vier en vijftig zullen kunnen plaatsvinden. Het ontwerp is nu naar de Raad van State gestuurd voor advies. Als het daar goedgekeurd wordt, kan het op 9 juni van kracht worden.

Het gaat om de volgende maatregelen:

Samenscholingen

Overdag (tussen 5 uur ’s morgens en 0 uur ’s avonds) zijn samenscholingen op de openbare weg en in de openbare ruimte van meer dan tien personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) verboden. ’s Nachts (tussen 0 uur ’s avonds en 5 uur ’s morgens) zijn dan weer samenscholingen van meer dan vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) verboden. Huishoudens mogen zich, ongeacht hun grootte, steeds samen verplaatsen.

In de private ruimte zijn samenscholingen tot 50 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) toegelaten. Door de beperking inzake het ontvangen van gasten thuis of in een toeristische logies zullen er niet meer dan vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) thuis binnen kunnen worden ontvangen.

Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bijvoorbeeld voetbaltraining, scoutsactiviteit) worden in het kader van de toegelaten samenscholingen groepen gevormd van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), tenzij het een huishouden betreft. Tussen de leden van deze groepen van vier personen onderling moet de social distancing niet worden gerespecteerd. Met de andere aanwezige groepen van maximum vier personen moet dit wel.

Horeca, recepties en banketten

Indoor horeca wordt toegelaten tot 22 uur, outdoor horeca wordt toegelaten tot 23.30 uur.

Bovenop de reeds geldende regels voor de horeca dienen voortaan ook de volgende bijkomende of aangepaste regels te worden nageleefd:

• binnen is het gebruik van een CE-gemarkeerde luchtkwaliteitsmeter verplicht;

• een maximum van vier personen per tafel is toegestaan (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar);

• de personeelsleden dragen een CE-gemarkeerd chirurgisch mondmasker.

Afhaalmaaltijden en -dranken kunnen worden aangeboden en geleverd tot ten laatste 23.30 uur. Het algemeen verbod op de verkoop van alcoholische dranken tussen 22 uur en 5 uur wordt opgeheven.

Bij een receptie of banket in het kader van een professioneel uitgeoefende horeca-activiteit is een maximum van 50 klanten toegestaan, tenzij het een open terras betreft. De regels van de horeca dienen te worden nageleefd. Recepties en banketten mogen ook thuis worden georganiseerd voor een maximum van 50 personen, op voorwaarde dat deze buiten doorgaan en uiterlijk om 23.30 uur eindigen.

Publiek bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en -trainingen en congressen

Indoor kunnen deze activiteiten worden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid voor een zittend publiek van maximum 75% van de capaciteit, zonder 200 personen te overschrijden (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar). Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd.

Outdoor kunnen deze activiteiten eveneens worden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid voor een staand of zittend publiek van maximum 400 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar). Ook outdoor EK-schermen kunnen worden toegelaten. Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd.

De activiteiten mogen plaatsvinden tussen 5 uur en 23.30 uur.

Verder dienen steeds de volgende voorwaarden te worden nageleefd:

• publiek mag worden ontvangen in groepen van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), behalve indien het een huishouden betreft

• de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding

• een afstand van 1,5 meter tussen elke groep van vier of elk huishouden wordt gegarandeerd

• het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht in de publiekelijk toegankelijke ruimtes, en indien de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen

• de inrichting organiseert zich zodanig dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;

• de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers

• de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren

• de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Erediensten en ceremonies

Een maximum van 100 personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst) mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij de volgende activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn (onafhankelijk van het aantal ruimtes binnen het gebouw):

• burgerlijke huwelijken

• de individuele en collectieve uitoefening van de eredienst en individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging

• het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of een gebouw voor niet-confessionele morele dienstverlening.

Een maximum van 100 personen (kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld) mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij begrafenissen en crematies in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn.

Een maximum van 200 personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst) mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij:

• het bezoek aan een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie

• de burgerlijke huwelijken, voor zover deze buiten worden georganiseerd

• de individuele en collectieve uitoefening van de eredienst en individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, voor zover deze buiten worden georganiseerd op de plaatsen die hiervoor bestemd zijn.

Activiteiten in georganiseerd verband

Eén of meerdere groepen van maximum 50 personen (tot en met 24 juni) en van maximum 100 personen (vanaf 25 juni), de begeleiders niet meegeteld, mag deelnemen aan activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder georganiseerd door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter. Volgende maatregelen dienen te worden nageleefd:

• de personen die samenkomen in het kader van deze activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet worden samen gezet met de personen van een andere groep

• tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bv. scoutsactiviteit) worden groepjes gevormd van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), tenzij het een huishouden betreft

• de begeleiders en de deelnemers vanaf 13 jaar respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon

• deelnemers tot en met 18 jaar mogen worden vergezeld door maximum één lid van hetzelfde huishouden

Tot en met 24 juni 2021 mogen de activiteiten enkel plaatsvinden zonder overnachting.

Sport

Professionele sportieve wedstrijden en professionele sporttrainingen kunnen plaatsvinden zonder beperking van het aantal deelnemers. Een maximum van 50 personen binnen of 100 personen buiten mag deelnemen aan niet-professionele sportieve wedstrijden en niet-professionele sporttrainingen. Niet-professionele sportieve wedstrijden van gevechtsporten blijven verboden. In fitnesscentra is het gebruik van een CE-gemarkeerde luchtkwaliteitsmeter verplicht.

Markten en kermissen

Markten (met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen) kunnen enkel plaatsvinden na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid, mits naleving van de regels die reeds golden voor de markten. Een aantal bijkomende regels worden van toepassing:

• bezoekers mogen worden ontvangen in groepen van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), behalve indien het een huishouden betreft

• de markt- en kermiskramers kunnen voortaan voeding of dranken aanbieden, mits naleving van de regels voor de horeca

Daarnaast geldt er geen beperking meer van de duurtijd van een bezoek aan markten en kermissen.

Winkelen en dienstverlening

Winkelen kan per twee (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar). Groepen van meer dan twee personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden of voor zover het personen betreft die nood hebben aan begeleiding. Er geldt geen beperking meer van de duurtijd van een bezoek aan de winkels en dienstverleners.

Handelsbeurzen kunnen voortaan plaatsvinden volgens de regels van de winkels.

Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten zijn opnieuw toegelaten, net als alle dienstverlening aan huis en dienstverlening waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de consument niet kan worden gegarandeerd omwille van de aard van de dienstverlening.

Voortaan mogen de nachtwinkels open blijven tot 23.30 uur.

Ontvangen van gasten binnen in huis of in een toeristisch logies

Ieder huishouden mag maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) tegelijkertijd binnen in huis of in een toeristisch logies ontvangen.

Social distancing

De maatregel houdende een beperking van het aantal duurzaam onderhouden nauwe contacten geldt niet langer. Het wordt echter nog steeds sterk aanbevolen om de preventieve maatregelen maximaal na te leven, zoals het bewaren van afstand, maskerdracht, handhygiëne en ventilatie door het openen van ramen en deuren.

Voor de activiteiten die voortaan mogelijk zijn voor gezelschappen bestaande uit vier personen en bij het ontvangen van gasten, dienen de regels van social distancing niet langer te worden gevolgd. De regels van social distancing dienen wel te worden gerespecteerd ten aanzien van andere aanwezige gezelschappen.

Betogingen

Een maximum van 100 deelnemers mag zowel statische als dynamische betogingen bijwonen die plaatsvinden op de openbare weg, waar de social distancing kan worden gerespecteerd, en die voorafgaand werden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid. Deelnemers worden toegelaten in groepen van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), behalve indien het een huishouden betreft.

Telethuiswerk

Ondernemingen, verenigingen en diensten mogen terugkeermomenten inplannen op vrijwillige basis voor de personen werkzaam in de onderneming voor wie telethuiswerk verplicht is. Deze terugkeermomenten mogen maximum één werkdag per week per persoon bedragen. Per dag mag maximum 20 procent van de personen tegelijk op de arbeidsplaats aanwezig zijn, met uitzondering van de KMO’s met minder dan tien personen werkzaam in de onderneming, waarbij maximum 5 personen tegelijk aanwezig mag zijn.

Reizen vanuit gebieden met zorgwekkende varianten

Voor reizigers die tijdens de laatste 14 dagen voor hun aankomst in België in Brazilië, Zuid-Afrika of India zijn geweest, geldt er voortaan slechts een zeer beperkt aantal uitzonderingen op de verplichting om het PLF-formulier in te vullen, en voor niet-inwoners om te beschikken over een voorafgaand negatief testresultaat. Het grootste verschil is dat deze verplichtingen nu ook gelden wanneer de reizigers geen gebruik hebben gemaakt van een vervoerder, en wanneer het verblijf in België of het voorafgaand verblijf in buitenland korter was dan 48 uur.